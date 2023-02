Die Hürden nehmen

„Wir sind die erste Gemeinde, in der ein E-Bus in den öffentlichen Liniendienst übernommen wird“, jubelte der damalige Perchtoldsdorfer Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, anno 2011. Der erste Solarbus, noch dazu „made in Austria“ war auf der Linie 258 unterwegs. Dem Test- folgte ein Linienbetrieb.

Alles in allem kein Erfolg. Vor allem die (Lade-)Stehzeiten waren zu hoch, der 0-Emissions-Linienbus verschwand wieder vom Fahrplan.

Mittlerweile haben sich sowohl Technologie als auch Lade-Infrastruktur geändert. Der Vorstoß der Mödlinger Grünen, Linienbusse alsbald emissionslos durch die Stadt fahren zu lassen, ist verständlich. Keine Frage, es wird ein teures Unterfangen, eigene Ladestationen müssen geschaffen werden. Doch wo kein Anfang, da kein Weiterkommen. Ein deutliches Ja zur Pilot-E-Öffi-Stadt Mödling.