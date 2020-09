Mödling, Perchtoldsdorf haben hoch gepokert – und können jetzt den Applaus genießen. Die kulturelle Sommersaison, die Corona-bedingt lange Zeit in Schwebe war, ist Geschichte (zumindest wird sie von den Umständen her in selbige eingehen): Mund-Nasen-Schutz vom und zum Sitzplatz, mit Visieren im „Bunker“ von einer Station zur anderen wandern, Elefanten-Abstand in den Sitzreihen, disziplinierte Schauspieler (und all die für eine Produktion notwendigen Personen), die nicht notwendige Kontakte eingeschränkt haben, um die Aufführungen und andere nicht zu gefährden.

Die Auslastung zeigt: die Veranstalter haben nichts dem Zufall überlassen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Das Publikum hat es durch seine Anwesenheit gedankt, hat nicht durch Abwesenheit geglänzt.

Ein deutliches Zeichen, dass man der Kultur im Bezirk Mödling vertraut. Und sie nicht missen möchte. Auch in diesem verdammt schwierigen Corona-Jahr. Applaus!