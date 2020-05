Adi Hirschals „Galactical“ hebt in der Laxenburger Franzensburg definitiv erst nächstes Jahr ab, die Juni-Premiere kam zu früh. Mödlings „Bunker“-Intendant Bruno Max wartet mit „UTOPIA“ noch zu, „teatro“-Mastermind Norberto Bertassi hofft auf den rettenden Strohhalm, der „Tom Sawyer & Huckleberry Finn“ doch noch ermöglicht.

Sänger, Ton- und Lichttechniker weichen auf Livestreams aus, um nicht untätig zu Hause zu sitzen – und auf ihre triste (Arbeits-)Situation hinzuweisen.

Die Kulturszene schäumt. Zum Umstand, dass Förderungen bislang nur sehr sporadisch eingetrudelt sind, kommt die Unsicherheit, wann es unter Corona-Bedingungen einen Restart geben wird.

Am Freitag wird die Regierung den kulturellen Fahrplan verkünden. Spät, aber doch.

Und es bleibt zu hoffen, dass sich die sommerlichen Events im Bezirk Mödling doch machen lassen. Denn an deren Durchführung hängt auch ein gutes Stück Zukunft der ebenfalls schwer in Mitleidenschaft gezogenen Gastro- und Hotelszene ab. Umwegrentabilität geht eben alles etwas an.