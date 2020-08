„Was wollen die mit dem Alten?“, fragten sich viele, als die Admira Stefan Maierhofer in der Vorwoche präsentierte. Und rein sportlich gesehen, ist der Transfer unverständlich. Markus Pink, Jimmy Hoffer und Maierhofer werden zusammen wohl kaum mehr Tore machen als Sinan Bakis in der vergangenen Saison. Der traf zwölf Mal.

Maierhofer ist nicht der dringend benötigte Knipser. Doch Ernst Baumeister sagte am Sonntag – da war er noch Sportdirektor –, den Südstädtern habe ein Führungsspieler gefehlt. Das wurde in den Duellen mit Tirol klar. Auch wenn die WSG sportlich abstieg, in den beiden jüngsten Duellen mit der Admira war der Maierhofer-Ex-Club deutlich besser. Das lag an Maierhofer, auch wenn er am Tivoli den Klassenerhalt der Tiroler trotz Chancen nicht fixierte.

Maierhofer war in beiden Begegnungen mit seinem Auftreten an jeder Ecke des Platzes spürbar. Während die Admira zu leise war, die Rollenverteilung nicht erkennbar war.

Maierhofer ist ein Leadertyp. Seine Aufgabe ist es, die jungen Admiraner mit seinem „Bayern-Gen“ zu infizieren, sodass die Spieler in ihrer Entwicklung reifen. Wie der Major diese Aufgabe erfüllt, ist freilich schwerer zu beurteilen, als das ein oder andere Tor, das dann doch auch kommen wird.