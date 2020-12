Endlich die Fehler abstellen, mehr kämpfen, mehr laufen – wie so oft , wenn es nicht läuft, werden im Fußball gebetsmühlenartig die Grundtugenden herbeigesehnt. Nicht anders war es bei der Admira. Fünf Pleiten in Serie. Der Blick auf den Spielplan ließ Böses erahnen: Salzburg, Sturm und Rapid. Gerade, als die Hoffnung am allerkleinsten war, schlugen die Südstädter zu. Ein Sieg gegen Salzburg? Das schien vor dem Duell nahezu utopisch. Die Sensation wurde jedoch geschafft.

Mit den drei Punkten wurde die Rote Laterne an Altach abgegeben. Dass die Admira übermütig wird, ist nicht zu befürchten. Am besten hat es Captain Andi Leitner auf den Punkt gebracht – „Mensch bleiben.“ Eine Mischung aus einer guten Leistung der Admira und einer schwachen Bullen-Vorführung hat letztendlich für das Ergebnis gesorgt.

Und so sind trotz der Überraschung die Vorzeichen für die Duelle gegen Sturm und Rapid dieselben geblieben. Alles andere als null Punkte wären eine Überraschung. Dass die Admira aber für Überraschungen gut sein kann, hat sie mit dem Salzburg-Sieg bewiesen.