Unverhofft kommt oft – jetzt ist es tatsächlich amtlich: Mödlings Bürgermeister Hans Stefan Hintner schnappt sich das zweite Grundmandat im Wahlkreis 3F (Baden-Mödling) und kommt zu Nationalrat-Ehren. Etwas, das ihm beim ersten Versuch vor zwei Jahren noch verwehrt geblieben war. Auch für den Polit-Routinier – 20 Jahre Landtagsabgeordneter, seit 16 Jahren Bürgermeister in Mödling – eine fordernde wie auch ehrenvolle Aufgabe. Einen Fuß in der Bundespolitik zu haben, kann der Bezirkshauptstadt Mödling wahrlich nicht schaden.

Und Hintner muss klar sein, dass nach der Wahl vor der Wahl ist. Ein Ausruhen auf den türkisen (Ergebnis-)Lorbeeren wird es nicht geben, die Gemeinderatswahlen werden kein Freispiel. Auch nicht für die ÖVP. In Mödling haben die Grünen erneut aufhorchen lassen (20,6%), selbst NEOS (13,2%) haben in der Bezirkshauptstadt aufgegeigt. Ein deutliches Signal, dass im Jänner auch erstmals mit „Pink“ in Mödling zu rechnen sein wird.