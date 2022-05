Die Tonart wird rauer

Eine (Anrainer-)Kurzparkzone parallel zur Wiener Stadtgrenze hätte in Perchtoldsdorf für Ruhe sorgen sollen. Weit gefehlt.

Wie die Praxis zeigt, nehmen Pendler den nicht allzu langen Fußmarsch zum 60er oder zum Liesinger Bahnhof in Kauf, abseits der neuen Kurzparkzone sehen sich die Anrainer regelrecht „überfahren“. Und die Situation eskaliert. Eine Perchtoldsdorferin wurde ertappt, wie sie – offensichtlich aus tiefer Abneigung gegen Dauerparker – den Lack von Fahrzeugen zerkratzte. Andere Lenker wiederum finden wiederum Botschaften vor, „gefälligst in den Nebengassen, wo ihr keinem am Nerv geht“, zu parken. „Wir brauchen unsere Parkplätze selber.“

Spätestens jetzt muss den Gemeindeverantwortlichen klar sein, dass der Zug eindeutig in Richtung flächendeckender Kurzparkzone abfährt.

Der Fleckerlteppich hat keine Zukunft.