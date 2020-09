Christoph Monschein hat es geschafft. Erstmals ist der Brunner Teil des Nationalteams, wurde von Franco Foda für die kommenden beiden Spiele gegen Norwegen und Rumänien nominiert. 17 Tore schoss der Angreifer der Wiener Austria in der abgelaufenen Spielzeit. Aufgrund dessen verwundert es nicht, dass Monschein berücksichtigt worden ist.

Schaut man sich allerdings seinen Karriereverlauf an, schreibt Monschein ein Märchen, wie es im Bilderbuch steht. Denn vor zehn Jahren spielte er mit Brunn noch in der Gebietsliga, arbeitete sich bis in die Regionalliga hoch. Bis die Admira auf ihn aufmerksam wurde und der späte Profi-Traum doch noch erfüllt werden konnte. Für Akademien war er nicht gut genug, war zudem in jungen Jahren zu klein.

Das Beispiel Monschein steht stellvertretend für viele Amateurkicker in ganz Österreich. Heutzutage ist es zwar unwahrscheinlicher geworden, dass gute junge Spieler nicht beachtet werden, die Gefahr ist aber noch gegeben. Genau für jene Akteure kann Monschein ein Anker sein, nie aufzuhören, an sich zu glauben und den Traum des Profi-Fußballers oder gar vom Nationalteam immer vor Augen zu haben – und das besser spät als nie.