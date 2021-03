Die Marktgemeinde Wiener Neudorf war die erste Gemeinde in Niederösterreich, in der am 24. Februar die südafrikanische Virusmutation nachgewiesen wurde.

Bürgermeister Herbert Janschka organisierte daraufhin in Rekordtempo 10 PCR-Test-straßen im Freizeitzentrum. Trotz der unmissverständlichen Botschaft, sich aus Gründen des Allgemeinwohls testen zu lassen, war das Ergebnis ernüchternd. 2700 Personen von rund 10.000 Einwohnern, ein knappes Drittel, war für einen Nasenabstrich bereit. Kosenlos und ohne nennenswerte Wartezeit, die für einen Frisörbesuch in Kauf genommen wird. Schon die Flächentests im Dezember zeigten: Nur ein Drittel der Menschen ließ sich testen. Dass jetzt, angesichts einer hoch ansteckenden Virusmutation nicht mehr Wiener Neudorfer bereit waren, sich testen zu lassen, stimmt nachdenklich. Die Pandemie einzudämmen wird schwer werden, wenn nur ein Drittel der Menschen bereit ist, dabei aktiv mitzumachen.