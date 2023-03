Ein ganzer Ort als Kurzparkzone

Jene Bezirksgemeinden, die direkt an Wien grenzen, waren im Vorjahr unter Zugzwang – Stichwort: flächendeckendes Parkpickerl – und haben je nach Betroffenheit gekontert.

In Vösendorf ist im nahen Umfeld der Badner-Bahn-Stationen „Schönbrunner Allee“ und „Vösendorf-Siebenhirten“ kein Parkplatz zu finden, der ganztägig zum Wien-Pendeln zur Verfügung steht.

In Brunn am Gebirge wurde die räumlich kleine Lücke in Richtung U-Bahn-Endstelle „Siebenhirten“ nach einem kurzen Beobachtungszeitraum geschlossen.

Einzig in Perchtoldsdorf wird ein Jahr nach der Pickerl-Einführung immer noch nachjustiert. Jetzt dürfen Anrainer, die außerhalb der Kurzparkzone wohnen, ihr Auto auch in dieser abstellen. Evaluierungen sind in Ordnung. Jedoch muss jetzt Schluss mit weiteren Adaptierungen sein. Sonst ist Perchtoldsdorf bald zur Gänze Kurzparkzone. Und die hilft auch niemandem.