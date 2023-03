Ein Königreich für einen Stürmer

Der frische Wind durch den Trainereffekt ist bei der Admira ausgeblieben. Drei Spiele unter Trainer Rolf Landerl, drei Niederlagen. Für die Admira ist es die insgesamt fünfte Pleite in Serie. Zu fehleranfällig im Spielaufbau, kaum Akzente nach vorne. Die Leistung der Admira gegen den GAK war zahnlos.

Gerade die Grazer machten deutlich, was den Südstädtern in der Saison fehlt: ein Stürmer. Denn der GAK lieh Bogdan Viunnyk von Schachtar Donezk aus. Und der zeigte in seinem ersten Spiel in der 2. Liga gleich einmal, was für einen Unterschied ein echter Torjäger ausmachen kann.

Genauso einer fehlt der Admira. Denn Pipo Schmidt ist mit vier Toren der beste Torschütze. Und das ist für einen Verein, der eigentlich im oberen Bereich mitspielen will, einfach zu wenig. Da gibt es im Sommer extremen Handlungsbedarf.