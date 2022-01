Ein Sieg fürs Selbstvertrauen

Der Frust war groß. Zu gern wären die Admiraner im Trainingslager in Spanien gewesen. Der überraschende Testspielsieg über Salzburg half bei der Frustbewältigung enorm. Weil die Panther mutig spielten, einen kontinuierlichen Spielaufbau forcierten und spielerisch zum Erfolg kamen.

Klar, es war nur ein Testspiel.

Doch gerade Salzburg hat in diversen Freundschaftsspielen gegen internationale Topclubs gezeigt, wie ernst sie solche Spiele nehmen. Siegen liegt eben in der Salzburger DNA. Genau das will Trainer Andreas Herzog auch in der Südstadt implementieren.

Ausgerechnet eine Salzburger Leihgabe kann dabei helfen. Rechtsverteidiger Samuel Major entpuppte sich bisher als wahrer Goldgriff. Zweikampfstark, offensivstark, aggressiv. Wenn Major so weiterspielt, wird es Routinier Stephan Zwierschitz auf seiner Position schwer haben.