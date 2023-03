Ein steiniger Weg

Es hätte der Befreiungsschlag werden sollen. Mit einem Erfolgserlebnis in die Rückrunde starten. Alles, was in der Hinrunde passierte, hinter sich lassen. Und vielleicht mit einer Siegesserie doch noch um den Titel mitreden können. Immerhin war es das Ziel von Neo-Sportvorstand Philip Thonhauser, so lange wie möglich vorne dabei zu sein.

All das? Zum Vergessen. Weil die Admira leistungstechnisch dort anschloss, wo sie das Jahr 2022 beendet hat. Vom Landerl‘schen Pressing, den gefeierten Kombinationen in der Offensive, dem unbändigen Willen. Das, was sich Trainer Rolf Landerl dachte, in der Vorbereitung erarbeitet zu haben, war nicht vorhanden.

Mit dem GAK wartet eine schwere Auswärtsreise auf die Admiraner. Und genau da wollen einige Ex-Admiraner im Dienste der Grazer den Südstädtern die Suppe noch mehr versalzen, als sie ohnehin schon ist.