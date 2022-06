Egal, wen man in der Südstadt auf der Tribüne fragt – jeder hat seine ganz persönliche Lieblings-Geschichte von Walter Knaller. Als Stürmer, als Trainer, als Funktionär – es gibt im österreichischen Fußball nur ganz wenig Menschen, die einen Verein ähnlich geprägt haben wie Knaller.

Jetzt trennen sich die Wege – und die Amdira verliert dadurch auch ein Stück Identität, die nicht zu ersetzen ist. Persönlichkeiten wie Knaller entstehen nicht über Nacht, die gibt‘s auch nicht am Transfermarkt für eine Ablösesumme.

Knaller hat auch beim Abgang ein rot-schwarzes Herz, legt den Finger in eine Wunde, die auch viele Beobachter als solche spüren. Das Juniors-Projekt in Kooperation mit Traiskirchen birgt einige Fallstricke, die es zu beachten gilt. Wichtig für Verein und Fans ist es, dass Knaller aber dennoch im Guten geht und dass die Ikone den Klub weiterhin im Herzen behält.