Die Philosophie von Andreas Herzog und Marcel Ketelaer vorwiegend auf junge Spieler zu setzen, war angesichts der letzten Saisonen gegen den Abstieg ein mutiger Schritt. Mut, der vorerst nicht belohnt wurde. Weil die Youngsters noch zu wenig konstant sind und mit schwankenden Leistung spielen. Das ist verständlich. Herzog selbst hat mit seinem Kinderfußball-Sager jedoch die Zügel angezogen und den Druck erhöht.

Nach drei Pleiten in Serie müssen endlich wieder Punkte her. Denn die Leistung gegen den WAC war die bisher schwächste der Saison. Besonders die Offensive bleibt ein Schwachpunkt. Einerseits fehlen Spieler, die in der Lage sind, Bälle zu sichern. Andererseits fehlt ein echter Vollstrecker, der vielleicht auch einmal aus dem Nichts ein Tor macht.

Das hat auch Herzog erkannt und wünscht sich so einen Stürmer-Typ. Ob er den bis zum Ende der Transferzeit bekommt, ist offen. Wer aber in den letzten Jahre die Admira verfolgt hat weiß ganz genau, dass die Südstadt immer wieder für überraschende Transfers gut ist. Die Chancen dafür stehen wieder gut.