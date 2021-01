Der Bezirk Mödling gilt als die Kraft, das Aushängeschild und der Wirtschaftsfaktor in Niederösterreich. Den Unternehmerinnen und Unternehmern ist es gelungen, die Rolle als wirtschaftliches Aushängeschild auch im Krisenjahr 2020 zu halten. Viele Personen haben sogar all ihren Mut zusammen genommen und sich selbstständig gemacht. Auch das belegen die Zahlen, die in der Vorjahresstatistik der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Mödling eine deutliche Sprache sprechen: die Anzahl der Wirtschaftskammer-Mitglieder ist im Lockdown-Jahr gestiegen. Wider Erwarten, entgegen allen Trends.

All das zeugt davon, dass viele Unternehmer am Ende des Tunnels durchaus Erhellendes erkennen. Den vielen Anfragen in der Bezirksstelle nach setzt man auch im wirtschaftlichen Bereich voll auf die Impfung.

Als probates Mittel, das zeitnah produktives, geregeltes (Arbeits-)Leben und Wirtschaften ermöglicht, ohne weiterhin auf Umsatzersatz-Töpfe angewiesen zu sein.