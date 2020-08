Franz Wohlfahrt statt Ernst Baumeister, Geschäftsführer Sport statt Sportdirektor, ein Mann mit geschäftsmännisches Auftreten statt eines echten Schmähbruders – die Admira vollzog einen Imagewechsel und kassierte dafür Häme. In erster Linie nicht wegen Franz Wohlfahrt, sondern wegen des Umgangs mit Ernst Baumeister.

In der letzten NÖN-Ausgabe erzählte Baumeister, dass er am Montagvormittag von seinem Aus erfuhr. Kontakt mit Wohlfahrt dürfte der Verein aber schon am Sonntag gehabt haben. Das bestärkt jene, die der Meinung sind, dass der Baumeister-Rauswurf vor allem von der Art und Weise nicht die feine Englische war. Dass Wohlfahrt seinen Freund Baumeister vor der Unterschrift bei der Admira kontaktierte, sich quasi Baumeisters Segen holte, zeigt, dass der neue Geschäftsführer Sport zumindest noch versuchte, zu retten, was zu retten war.

Wenn es um die Ablöse von Baumeister geht, redet keiner gerne. Dass die Admira ihre Personalentscheidungen und die Gründe dafür lieber im stillen Kämmerchen lässt, ist bekannt. Das ist generell zu akzeptieren und prinzipiell vielleicht auch der gute Ton. Kritik ignorieren, die Sache einfach aussitzen, das scheint das Motto. Die Sympathien werden der neu ausgerichteten Admira so aber nicht zufliegen.