Einen Versuch ist‘s wert

Aus dem altehrwürdigen Mödlinger Stadtbad hätte ein Wellness-Tempel werden sollen. Diese Vision geisterte einst in längst ad acta gelegten Plänen diverser möglicher Investoren herum. Fazit: Die Stadtgemeinde Mödling sitzt immer noch auf ihrem Bad, muss Jahr für Jahr tief in die Tasche greifen, nur um Notwendiges in Ordnung zu bringen.

Stadtbadleiter Mehmed Alajbeg und seinem Team ist es gelungen, einen Hauch „Wellness“ ins Stadtbad zu bringen. Energie, die für die Aufbereitung der Oberfläche der Eisarena benötigt wird, verpufft nicht, sondern strömt in das Schwimmbecken: 21 Grad Wassertemperatur im Winter können sich sehen lassen.

Wenig (finanzieller) Einsatz mit Wirkung. Auch, wenn das Besucherinteresse noch gering sein mag. Ein ganzjährig benutzbares Becken hat nicht jede Gemeinde. Ein Fakt, der sich herumsprechen wird. Werbetechnisch ein richtiger Schritt.