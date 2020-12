Es ist ein offenes Geheimnis, dass im Süden von Wien ein Gymnasiumstandort errichtet werden soll.

Viele Gemeinden rittern von Baden bis Vösendorf schon lange darum, dieser Standort zu werden. Und viele Gemeinden haben ihre Hausaufgaben gemacht, haben Konzepte erstellt und aus ihrem offenkundigen Interesse kein Hehl gemacht. Keine schlechten Karten hat im Moment Brunn.

Schulstandort Heuras zeigt Interesse am Brunner Bildungscampus

Die Überlegung, statt 900 Wohnungen einen Bildungscampus zu errichten, hat Potenzial. Doch auch der Bund muss seine Karten endlich auf den Tisch legen und kommunizieren, was er für Vorgaben hat und welche Gemeinden dafür in Frage kommen. Schlüsselkriterium wird dabei sicher sein, wie ein Gymnasium öffentlich an das Verkehrsnetz angebunden werden kann. Nur von den Gemeinden Konzepte zu fordern, ohne jemals ein Ergebnis zu erzielen, ist wie ein Fass ohne Boden. Das kann auch nicht das Interesse einer ernsthaften Bildungspolitik sein.