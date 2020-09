Auch die Pädagoginnen und Pädagogen hatten es in vergangenen Monaten nicht leicht. Homeschooling hat auch sie gefordert. Ebenso wie die Schülerinnen und Schüler, Eltern.

Umso erfreulicher ist, dass viele Lehrer und Schüler nicht bis zum letzten Ferientag auf der faulen Haut gelegen sind, sondern engagiert an der Vorbereitung für das neue Semesters gearbeitet haben.

Die „Sommerschule“-Varianten haben im Bezirk Mödling voll eingeschlagen; das Auffrischen des Lernstoffes hat noch niemandem geschadet.

Ebenso erfreulich ist, dass der Ansturm auf die bereits traditionelle „Kinder HTL“, die 12- und 13-Jährigen das Schnuppern in technische Fächer ermöglicht, nicht abreißt. Die 170 Plätze sind stets vergriffen.

Wie auch immer die „Lernen statt faulenzen“-Tage heißen. All das sind Wege, den Kindern und Jugendlichen Spaß an der Schule und damit auch an der Ausbildung zu vermitteln. Initiativen, die den Pädagogen hoch anzurechnen sind.