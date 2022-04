Ergebnisse passen

In der Quali-Gruppe ist die Admira noch ungeschlagen. Die Leistungen waren nicht immer überzeugend. Völlig egal. Denn die Südstädter stehen an der Tabellenspitze. Wenn etwas unter Trainer Andreas Herzog zuletzt gepasst hat, waren es die Ergebnisse. Ein Markenzeichen, das es in den letzten Jahren so nicht gegeben hat – und für die Arbeit von Herzog spricht.

Mit einem Punktgewinn gegen Hartberg ist der Admira nur mehr rechnerisch der Klassenerhalt zu nehmen. Schon alleine das wäre ein Kunststück, mussten die Panther ansonsten bis zum Schluss zittern.

Ob Herzog den Weg mit der Admira weiter bestreiten wird, wird sich ebenso bald weisen. Ende April soll ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel den neuen Teamchef ernennen. Herzog hat Chancen. Wieder einmal. Die Chancen, dass er es wieder nicht wird, sind allerdings größer.