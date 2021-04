Die offiziellen Freizeitangebote, wo Jugendliche zumindest noch – mit gebührendem Abstand – Freunde sehen und treffen können, sind an den Fingern einer Hand abzuzählen. Dann auch noch das: Der Mödlinger Skatepark musste aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Kein Abstand, keine FFP2-Masken – die Reaktion der Stadtgemeinde als verantwortliche Institution war verständlich.

Ebenso verständlich war die rasche Suche nach einem Kompromiss, zumal nahezu gleichzeitig mit der Sperre auch der Lockdown bis 2. Mai verlängert wurde. Die Lösung liegt am Tisch, den Betreuer-Profis der „Mobilen Jugendarbeiter“ und des „Haus der Jugend“-Teams kommt in den nächsten Tagen eine wesentliche Rolle zu. Sie sollen den Skatern und Boardern in den nunmehr vier gewährten Nachmittagsstunden deutlich machen, das Freizeitvergnügen Corona-konform auszuüben. Es besteht kein Zweifel daran, dass sie das schaffen. Erklären statt abstrafen ist der zielführende Kompromiss.