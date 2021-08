13 Meter hoch, 15 Millionen Euro teuer. Die rekordverdächtige A2-Lärmschutzwand entlang von Wiener Neudorf gilt als Nonplusultra für die leidgeprüfte Bevölkerung. Jetzt ist das Projekt großteils abgeschlossen und Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, gibt noch immer keine Ruhe. Um nicht nur einen Bruchteil, sondern die Mehrheit der Wiener Neudorferinnen und Wiener Neudorfer vor unerträglichen Lärm- und Abgaswerten zu schützen, pocht er erneut auf Tempo 80 auf der A2 entlang des Wohngebiets. So wie in Strebersdorf, Simmering, Brunn am Gebirge und Perchtoldsdorf.

Was für den Ortschef unter der ministeriellen FPÖ-Führung – damals war es leichter, das Ja für Tempo 140 zu bekommen – ein Kampf gegen Windmühlen war, könnte im nunmehr grün-geführten Ressort durchaus auf Gegenliebe stoßen.

Mit Tempo 80 vor der Haustüre könnte sich Janschka ein Denkmal setzen. Und würde Hartnäckigkeit zeigen, die er auch für sein Lieblingsprojekt braucht: den B17-Tunnel.