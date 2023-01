Es braucht ein Wunder

Zwei Pünktchen sind am Konto. Der Blick auf die Tabelle? Aus Guntramsdorfer Sicht ein Blick zurück auf eine Horror-Hinrunde. Dennoch hat die SVg den Kampf um dem Klassenerhalt noch nicht abgeschrieben. Sportlicher Leiter Peter Kretl gab in der Winterpause klar die Devise aus, dass Guntramsdorf in der Gebietsliga bleiben soll.

Sieben Neuzugänge lotsten er und Neo-Coach Michael Hartl nach Guntramsdorf. Sieben Spieler, bei denen sie sich absolut sicher sein müssen, dass sie sofort funktionieren und dem Schlusslicht weiterhelfen. Denn wenn die Neuzugänge nicht sofort funktionieren, wird die Mission Impossible schwer.

20 Punkte und mehr wird die Mannschaft in der Rückrunde holen müssen – und nicht mal dann ist der Klassenerhalt garantiert. Guntramsdorf braucht jedenfalls eine Aufholjagd in historischem Ausmaß.