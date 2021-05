Die Fan-Seele kochte. Klaus Schmidt kehrte von seiner Beurlaubung zurück, schaffte den Klassenerhalt – und wurde dennoch nicht verlängert. Unverständnis und Wut machten sich breit. Bei so vielen Personalrochaden wie bei der Admira bedarf es manchmal schon einer kurzen Überlegung, wer gerade wo auf welcher Position tätig ist.

Mit Andreas Herzog ist der Admira ein echter Coup gelungen. Der ÖFB-Rekordnationalspieler ist auch der einzige Trainer, der die besagte Fan-Seele wieder besänftigen konnte. Andi Herzog – ein Name, der im österreichischen Fußball Legendenstatus hat. Und genau dieser Herzog nimmt sich der Admira an. Selbst in der Jugend bei der Admira, hat er es bis zu Bayern München geschafft.

Seine beiden Söhne kicken im Nachwuchs. Mehr Admira-Gen als Herzog hat, geht eigentlich nicht. Zu verlieren hat der Neo-Trainer allerdings mehr als der Verein. Denn einen neuen Trainer wird die Admira immer wieder finden. Für Herzog steht bei seinem ersten Engagement auf Club-Ebene allerdings seine Reputation auf dem Spiel.