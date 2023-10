Freie Fahrt bei Rot

Die Straßenverkehrsordnung sieht es vor und Mödlings grüner Verkehrsreferent Rainer Praschak lässt sich diese Chance nicht entgehen: Radfahrer dürfen nun – nach einem kurzen Stopp – bei Rotlicht einbiegen und sogar geradeaus fahren. An ausgewählten und von der Behörde nach eingehender Sichtung freigegebenen Kreuzungen.

Damit werde lediglich das legalisiert, was ohnehin schon gang und gäbe ist – das grundsätzliche Ignorieren des Rotlichts, mögen Kritiker einwerfen.

Gefehlt. Rowdys gibt es da und dort. Die Erleichterung hat einzig und alleine den Sinn, das Radfahren in der Stadt ein wenig attraktiver zu gestalten. Schon losfahren zu dürfen, wenn Autos noch auf die Grünphase warten, hat auch einen psychologischen Effekt. In Mödling nun auch den, dass man an vorerst sieben Örtlichkeiten Vorfahrt genießt.

Und mit exekutiven Schwerpunktkontrollen zu Beginn kann das Rotlicht-Abbiegen durchaus auch ein sicherer Erfolg werden.