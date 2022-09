Gegner zum perfekten Zeitpunkt

Die Verletztenliste? Lang. Die zwei Pleiten? Schmerzhaft. Die nächste Hürde? Ein Pflichtsieg. So sieht der Status quo der Admira aus. Denn neben den Ausfällen von Pipo Schmidt, Lukas Malicsek und Co. mussten zuletzt auch Leonardo Lukacevic und Stephan Zwierschitz verletzt raus. Womit Trainer Roberto Pätzold weiter zum Improvisieren gezwungen ist.

Doch das darf keine Ausrede für die jüngsten zwei Niederlagen sein. Immerhin sind die Ziele der Südstädter groß. Der Titel der Traum. Es zeigt, dass es in der Breite an Qualität fehlt – ein Denkanstoß für die Wintertransferzeit.

Doch genau da kommt die Auswärtsfahrt nach Kapfenberg wie gelegen. Warum? Die Steirer sind mit zwei Punkten Tabellenletzter. Der Gegner in allen Ehren: Für angeschlagene Admiraner darf das Schlusslicht nicht zum Stolperstein werden.