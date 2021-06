Der Steinbruchsee ist aufgrund der tropischen Temperaturen vom vergangenen Wochenende Hotspot von illegal Badenden geworden.

Als „Geheimtipp“ angepriesen, zieht der See mehr und mehr Menschen an, denen das Badeverbot wohl egal ist, dabei befindet sich der Steinbruchsee in einem ausgewiesenen Naturschutzgebiet.

Die Interessen rund um den See könnten unterschiedlicher nicht sein: Naturschützer die die Badenden am liebsten aussperren wollen, viele Party-Leute und nur wenige gemäßigte Pragmatiker, die nach einem Weg suchen, um den See vielleicht doch als Badestätte zu erhalten, ohne dass man einfach über die Natur darüber trampelt. Die Quadratur des Kreises, die nur geschafft werden kann, wenn die Gemeinden Kaltenleutgeben und Perchtoldsdorf an einem Strang ziehen und die Bemühungen, etwa durch die Naturschutzabteilung, unterstütz werden, um einen Kompromiss zwischen Naturschutz und Badespaß zu erzielen.