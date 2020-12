Mit der Roten Laterne geht es für die Admira in die letzte Runde im Jahr 2020. Doch gerade vor der Pause wäre ein Punktgewinn oder sogar ein Sieg eine Motivationsspritze. Denn als Tabellenletzter in die Wintervorbereitung zu gehen, ist für die Psyche nicht ideal.

Ein Erfolgserlebnis wäre umso wichtiger, weil die positive Stimmung dadurch über mehrere Wochen konserviert werden würde. Noch dazu könnte damit der letzte Platz nach Altach wandern. Dass es dann auch noch das Spiel gegen Rapid ist, sollte Motivation genug sein. Denn nicht nur für Stephan Auer, auch für die Ex-Rapidler wie Jimmy Hoffer oder Dominik Starkl wird es immer ein besonderes Spiel sein.

Zudem könnte der Zeitpunkt, um gegen Rapid zu spielen, kaum besser sein. Die Rotation schlug gegen Wattens deutlich fehl, körperlich sollen die Rapidler schon über dem Limit sein, wenn man der Aussage von Thorsten Schick glauben darf. Am Mittwoch steht für Rapid das Cup-Spiel gegen Salzburg an, am Samstag folgt das Spiel in der Südstadt – ideale Voraussetzungen für einen positiven Abschluss.