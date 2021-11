Heimsieg bitter nötig

Es waren die Big Points, welche die Admira in den vergangenen zwei Runden verpasst hat. Die Pleite gegen die WSG Tirol, das Unentschieden gegen Austria Klagenfurt – gerade gegen die direkten Konkurrenten schafften es die Südstädter nicht, sich Luft nach oben zu verschaffen.

Mit Ried ist gleich der nächste Gegner in dieser Kategorie am Samstag zu Gast.

Leicht wird es allerdings nicht, weil vor allem in der Offensive die Ausfälle sehr schmerzhaft sind. Besonders Stoßstürmer Marlon Mustapha ist nicht ersetzbar.

Wie dünn die Personaldecke ist, zeigt zudem die Tatsache, dass mit Rene Hellermann und Angelo Gattermayer schon zwei Juniors-Angreifer auf der Bank saßen.

Die strotzen nach einer verkorksten Regionalliga-Hinrunde jedoch nicht gerade vor Selbstvertrauen.