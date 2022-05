Hilfe im Schulalltag

Erst hielt die Corona-Pandemie die Lehrer in Atem und forderte ihre Kräfte, um erkranktes Lehrpersonal entsprechend zu kompensieren. Jetzt sind es Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine, die das Engagement der Pädagogen brauchen, um sich im österreichischen Schulwesen einzufinden. Am Engagement der Direktorinnen und Direktoren, Lehrerinnen und Lehrer mangelt es nicht. Denn jede Schule, die geflohene Kinder aufgenommen hat, versucht diesen, das Ankommen in Österreich zu erleichtern und ihnen eine Alltagsstruktur zu bieten.

Um sie aber tatsächlich unterrichten zu können, bräuchte es dringend Personen aus der Ukraine, die auch deutsch sprechen und die helfen, im Schulalltag zu vermitteln. Auch wenn sie keine ausgebildeten Lehrer sind. Die heimische Lehrerschaft braucht dringend Unterstützung, bevor nicht nur sie selbst, sondern ein ganzes System kollabiert.