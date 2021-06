Hypo ist Österreichs Handball-Meister: Eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit. Über viele Jahre war das tatsächlich so. Doch das Selbstverständnis hat sich geändert. Österreichs Top-Talente nehmen nicht mehr automatisch den Weg über die Südstadt zur großen internationalen Karriere. So trug mit Johanna Reichert, die überragende Spielerin der Saison ein anderes Dress, als jenes im charakteristischen Hypo-Gelb. Vor Jahren wäre das noch unvorstellbar gewesen.

Doch Hypo hat sich gefestigt. Diese Generation ist gereift, bekam in den entscheidenden Spielen nicht mehr das Zitterhändchen, das in den vergangenen fünf Jahren immer das Double vermasselte. Die Stärke ist nicht mehr die alles überragenden Einzelkönnerinnen wie einst, sondern ein breiter Kader mit gutem Niveau, der zumindest in dieser Saison am Platz auch als eingeschworene Truppe agierte. Die Vorzeichen stehen gut, dass Hypo die Revolution im heimischen Handball nun beendet hat, in den nächsten Jahren die Vormachtstellung manifestiert und sogar wieder ausbauen kann.