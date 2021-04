Eine Sportliga in Corona-Zeiten durchzuboxen ist keine leichte Aufgabe. Es ist sogar eine Herkulesaufgabe. Das war vorher jedem klar, den Vereinen und der Liga. Trotz etlicher Corona-bedingter Verschiebungen ist die Women Handball Austria (WHA) auf Kurs.

Am Samstag steigt auch Titelfavorit Hypo NÖ wieder in den Ligabetrieb ein. Binnen fünfeinhalb Wochen warten auf die Südstädterinnen bis zu zwölf Spielen, auch das wird eine Herkulesaufgabe. Dabei sollte der geänderte Modus Hypo zugutekommen. Nachdem Hypo 2019 die Meisterschaft wegen einer schlechten Halbzeit in der Finalserie gegen Atzgersdorf herschenkte, kam eine Play-off-Runde (Halbfinale) dazu. Das Finale wird statt in Hin- und Rückspiel nun im Best-of-3-Modus gespielt. Wer also ein Spiel (hoch) verliert, hat noch nichts verloren.

Genau dieser Modus könnte aber jetzt zum Hypo-Stolperstein werden. Keiner weiß, in welcher Verfassung die Südstädterinnen aus ihrer Corona-Pause kommen. Das intensive Programm könnte in der entscheidenden Phase für mentale und körperliche Müdigkeit sorgen – der Weg zum vermeintlich obligatorischen Titel wird noch mal zur Herkulesaufgabe.