Geschockt. Verärgert. Fassungslos. Worte, die dennoch nicht einmal annäherend ausdrücken können, was Joseph Ganda, Andreas Herzog, Andreas Leitner und Co. nach dem Schlusspfiff ansehen und erleben mussten.

Wie teilweise vermummte „Fans“ vor ihren Augen den Sektor der Admira-Fans stürmen wollten und mit übelsten Beschimpfungen in Richtung von Ganda für einen Eklat sorgten.

Rassismus gegenüber Spielern und gewalttätige Angriffe gegenüber Zuschauern haben im Fußball nichts verloren und sind in keiner Weise zu tolerieren und auf das Schärfste zu verurteilen.

Die Bundesliga ist dringend gefordert, mit transparenten Maßnahmen dafür zu sorgen, dass Fans, die bei ihrem Verein ein Stadionverbot ausgefasst haben, in fremden Stadien nicht weiter ihr Unwesen treiben können.