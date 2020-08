Lahme Internetverbindungen sind ein Gräuel. Für die, die am Smartphone stets up to date sein wollen, kein Ruckeln beim Spielen oder Streamen der Lieblingsserien tolerieren, für Berufstätige beim Schreiben, Planen, Recherchieren.

Nicht zuletzt hat der Lockdown gezeigt, wie wichtig funktionierende Netzwerkverbindungen sind – Homeschooling, Homeoffice. Alltägliches von zu Hause aus erledigen zu können, darauf wird Corona-bedingt auch in nächster Zeit verstärkt zurückgegriffen werden.

Da kommt die Digitalisierungs-Offensive gerade rechtzeitig. Und vor allem Laab im Walde, eine Wienerwaldgemeinde mit knapp über 1.000 Einwohnern, setzt die 288.000-Euro-Bundesförderungen perfekt ein, startet ein umfassendes Glasfaser-Internetprojekt. Die Absicht ist klar: Schnelles Internet gehört heutzutage zur Infrastruktur wie Strom, Wasser, Kanal. Und bedeutet, in puncto Wettbewerbsfähigkeit einen Schritt voraus zu sein.