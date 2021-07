Elektroautos können in gebührenpflichtigen Kurzparkzonen kostenlos abgestellt werden. 2017 sprangen die Mödlinger Grünen auf den sich in Bewegung setzenden (Elektromobilitäts-)Unterstützungszug auf und boxten dieses Vorhaben in der Bezirkshauptstadt durch. Gegen die Skeptiker von ÖVP und SPÖ.

Nun, vier Jahre später, kommt alles ganz anders. Auto ist Auto – egal, ob mit Verbrennungs- oder Elektromotor, meinen die Grünen. Nicht zu Unrecht. Es benötigt Platz – noch dazu auf öffentlichen Verkehrsflächen – und ist Grünflächen, Radwegen und Gehsteigen im Weg.

Was steckt hinter der Meinungsumkehr? Das Verständnis der kantigen Oppositionsrolle (die hat Ex-Vizebürgermeister Gerhard Wannenmacher nach dem Platzen der Koalition mit der ÖVP angekündigt), das reine Ärgern der ÖVP-SPÖ-Stadtregierenden oder tatsächlich der Umweltgedanke? Zielführender ist, klare grüne Zeichen zu setzen. Solche, die bei anderen nicht zu Unverständnis, sondern zur Zustimmung führen.