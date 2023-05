Klare Worte sind gefragt

90.000 m² wollen gut geplant sein. Am perfekten Mix zwischen Wohneinheiten, Grünland und Betriebsansiedlungen am Areal der ehemaligen Glasfabrik in Brunn am Gebirge wurde lange genug getüftelt. Eine Drittellösung, mit der das Projekt in den nächsten Jahren schrittweise umgesetzt werden soll, liegt am Tisch. Und fand nicht die gewünschte Zustimmung.

Selbst die Volksbefragung mit einer knapp 37-prozentigen Wahlbeteiligung war nicht die gewünschte und erhoffte klare Entscheidungshilfe. Die Hürde zwischen der von der Gemeindeführung (SPÖ & NEOS) und den Grundstückseigentümern vorgesehenen 680 und den von der Opposition geforderten maximal 350 Wohneinheiten ist nach wie vor unüberwindbar.

Wenn man sich als Gemeinde noch aktiv in die Gestaltung einbringen will, sollte man sich rasch zu konstruktiven Gesprächen aufraffen. Es ist Zeit, endlich Nägel mit Köpfen zu machen.