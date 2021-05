Die Diskussion um das Biomasseheizwerk in Biedermannsdorf hat sich längst von der Frage des richtigen Standorts wegbewegt in eine Richtung, wo von Kraftwerksgegnern Behauptungen aufgestellt werden, die die EVN zwar widerlegt, was die Projektgegner aber nicht beeindruckt. Diese favorisieren ihre eigenen Gedanken weiter, alles andere wird als „Fake News“ dargestellt.

Selten hat im Bezirk um ein Projekt so ein Krieg der Worte getobt wie um die geplante Errichtung des Heizkraftwerkes. Gearbeitet wird mit allen medial zur Verfügung stehenden Mitteln, vom Videoclip über Soziale Netzwerke bis Demos und schriftlichen Aussendungen.

Was dabei bedauerlich ist: Um‘s Klima und die Erreichung von Klimazielen geht‘s längst nicht mehr. Naturwärme ja, aber Heizwerk bitte nicht bei uns. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. So wird es nichts werden mit der Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens. Und das ist eigentlich ein Drama.