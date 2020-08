Andreas Leitner gehört in der Südstadt schon zum Inventar. Er durchlief die Akademie, ist seit Jahren Stammkeeper und gefühlt ohnehin schon ewig dabei. Leitner ist mit seinen 26 Jahren für einen Torhüter noch jung – die besten Jahre hat der Steirer definitiv noch vor sich.

Und bei einem Blick zu seinem Vorbild Gianluigi Buffon ist das noch mindestens ein Jahrzehnt. Dass er zudem noch die Kapitänsschleife trägt, spricht Bände für sein Standing innerhalb der Mannschaft. Dennoch entschied sich Sportdirektor Franz Wohlfahrt, mit Osman Hadzikic einen Torhüter zu holen, der sich mit der Zweierrolle nicht ohne Kampf zufriedengeben wird. Doch muss das schlecht sein? Nein!

Denn Wohlfahrt hat recht, dass am Ende des Tages beide Torhüter von der Situation profitieren können, sich gegenseitig zu Höchstleistungen pushen werden. Richtig bangen wird Leitner um seinen Stammplatz aktuell jedoch noch nicht müssen. Es käme einer radikalen Degradierung gleich, wenn der Kapitän zum Saisonstart am 12. September bei Rapid nicht in der Startelf stehen würde. Darüber hinaus muss Leitner aber sein konstantes Level weiter halten – denn Osman Hadzikic wird nur auf Fehler von Leitner lauern.