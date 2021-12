Kreativität? Fehlanzeige

Die Leistung der Admira passte sich gegen den WAC an die Atmosphäre des Geisterspiels an: gruselig. Offensiv lief überhaupt nichts, in der Defensive wäre es noch durchaus passabel gewesen, wenn da nicht das dumme Elfer-Foul von Sebastian Bauer gewesen wäre. So steht die Admira erneut mit leeren Händen da.

Über die Probleme ist sich Admira-Trainer Andreas Herzog im Klaren, spricht diese auch knallhart an. Woran es bei den Panthern vor allem mangelt, ist die fehlende Kreativität. Herzog wollte es gegen Wolfsberg mit einer spielerischen Linie versuchen. Es blieb beim Versuch. Denn so mancher Spieler besitzt schlichtweg nicht die spielerische Qualität.

Aufgrund der Grusel-Vorstellung muss die Admira in den zwei finalen Spielen auch noch vor der Roten Laterne zittern. Zwei Punkte beträgt der Polster, mit Sturm und Rapid vor der Brust.