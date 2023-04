Kühlt den Sekt ein

Elf Runden sind in der Gebietsliga noch zu spielen. Während der Abstiegskampf bis zum Schluss Spannung verspricht, ist der Titelzug nach dem 3:0-Sieg der Ebreichsdorfer im Spitzenspiel über Marienthal bereits abgefahren.

Zu viel Qualität hat Ebreichsdorf in den eigenen Reihen, um sich das noch nehmen zu lassen. Womit die Schmach aus dem Vorjahr, als alle mit einem Ebreichsdorfer Alleingang rechneten und Katzelsdorf völlig überraschend das Rennen machte, bald ausgemerzt wird.

Trainer Skinny Maucha ist dann endlich am Ziel der Träume angelangt: Ein Titel mit „seinem“ ASK. Die Ebreichsdorfer können also schon den Sekt einkühlen. Wann die große Titelparty steigt, ist nur eine Frage der Zeit. Für einige Spieler in der Mannschaft ist es das erste Mal Meister. Captain Miodrag Vukajlovic hat da ja einiges mehr an Erfahrung.