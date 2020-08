Der August ist da, die Corona-bedingt kulturelle Durststrecke beendet. Indoor sind aktuell 500 Personen (bei fixer Sitzplatzvergabe) erlaubt, mit Bewilligung der Bezirkshauptmannschaft gar 1.000, outdoor 750 Personen (mit Bewilligung der Behörde 1.250).

Deshalb ging in der Vorwoche endlich der Vorhang bei den Sommerspielen Perchtoldsdorf (Romeo & Julia) und im Bunker Mödling (Utopia) auf. Am Freitag folgt die teatro-Welturaufführung von „Tom Sawyer & Huckleberry Finn“ in Mödling.

Die Teams sind mit Feuereifer bei der Sache – haben aber auch gelernt, mit den Sicherheitsmaßnahmen umzugehen, ja, sogar in die Aufführungen einzubauen (Bunker).

Sicherheit wird großgeschrieben. Niemand, weder die Schauspieler noch die Crew, nehmen das Virus auf die leichte Schulter. Auch als Zeichen ans Publikum, dass man sich dem Kulturgenuss nicht verschließen sollte. (Sichere) Unterstützung ist heuer wichtiger denn je.