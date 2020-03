Held gegen Wattens, Held gegen Altach – Held der Admira. Für Keeper Andreas Leitner könnten die letzten Wochen nicht besser laufen. Doch die guten Leistungen Leitners bereiten im Umkehrschluss auch leichte Kopfschmerzen.

Denn sein Vertrag läuft im Sommer aus. Bei der Admira ist Leitner unumstrittener Stammspieler, trägt die Kapitänsschleife, ist ein Leader in der Mannschaft. Leitner hat sich das erarbeitet, wovon viele Kicker träumen. Denn das Standing, das sich Leitner aufgebaut hat, kann nicht in ein paar Wochen oder Monaten erlangt werden. Eigentlich kein Grund zu gehen. Oder etwa doch?

Denn für den Keeper wird sich die Frage stellen: Wohlfühloase oder Abenteuer? Denn der Traum vom Ausland schlägt auch in Leitners Brust. Falls ein Angebot reinflattert, könnte Leitner wohl schwer Nein sagen. Denn Chancen im Ausland sind oft nur einmalig. Es wird aber ebenso daraus hinauslaufen, ob Leitner an das Projekt rund um Flyeralarm Head of Global Soccer Felix Magath glaubt. Denn Magath hat große Ziele, strebt über kurz oder lang an, um die vorderen Plätze mitzumischen. Dadurch stehen in der Südstadt spannende Zeiten bevor. Der Magath-Effekt wird noch kommen – auch für Andreas Leitner?