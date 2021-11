Lichterglanz hat auch Preis

Nicht nur Kinderaugen strahlten, als am vergangenen Freitag die Licht- und Klangkulisse im Schlosspark das erste Mal die Besucher verzaubern sollte. Die Veranstalter versprechen im Auftrag der Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft einen magischen Schlosspark, der einen in andere Welten entführen soll

Manchen ist das alles viel zu viel, zu hell, zu laut, zu viel Kitsch. Außerdem würden die Tiere in ihrer Ruhe und in ihren Rückzugsmöglichkeiten gestört werden. Fakt ist: Der Park wird von vielen Menschen aus der Umgebung als Erholungsoase genutzt. Eichhörnchen, Specht & Co. werden sich vermutlich bis 9. Jänner an die Show gewöhnt haben. Wer dem nichts abgewinnen kann, muss nicht hingehen. Nur dass der Park ab 15 Uhr ausschließlich dieser Veranstaltung vorbehalten ist, was sich auch im Eintrittspreis niederschlägt, bleibt der eigentliche Wermutstropfen dabei.