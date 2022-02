Mehr als ein Nachzügler

Ein Punkt in Hartberg. Und auch wenn vor der Partie die Admira das Remis dankend angenommen hätte – nach dem Schlusspfiff wollte niemand so recht in Freudentaumel verfallen. Das spricht für die Admira: Denn der neue Anspruch an sich selbst ist ein anderer.

Mit den gezielten Transfers und dem bereits vorhandenen Potenzial aus dem Herbst ist die Admira deutlich mehr, als Tabellenplatz elf vermuten lässt. Die Jungs aus der Südstadt sind mehr als nur Nachzügler. In den verbleibenden Runden braucht sich die Mannschaft von Andreas Herzoger weder vor dem LASK und auch nicht vor der Austria verstecken. Beide Teams sind definitiv in Reichweite – und schlagbar.

Vor allem vor eigenem Publikum gehört es zum neuen Selbstverständnis, in der Südstadt erfolgreich zu sein.

Das muss die Admira auch, denn der Polster auf Altach ist noch zu unbequem, um sich darauf auszuruhen.