Die Gemeinden haben die Herausforderung angenommen und die grundlegende Basis gelegt, die Massentests am Wochenende können starten.

Auch wenn zu Beginn bei einigen Ortschefs berechtigterweise Unmut über die Kurzfristigkeit des Termines zu spüren war, hat man es geschafft, die negative alsbald in positive Energie umzuwandeln. Dank der kommunalen Vorreiterrolle, dem Einsatz vieler Organisationen sowie dem Engagement Freiwilliger ist es gelungen, die logistische Monster-Aufgabe zu meistern. Die Infrastruktur steht, die Einsatzmittel sind geliefert, das Personal ist eingeteilt. Und Tausende Helfer, die im Massentest-Einsatz sein werden, haben bereits ihre Freizeit – darunter auch den Feiertag – geopfert, um sich schulen zu lassen. Alle maßgebenden Personen haben gezeigt, was erreicht werden kann, wenn man an einem Strang zieht. Jetzt liegt es an der Bevölkerung, diese Bemühungen auch zu respektieren und die Testmöglichkeit nicht außer Acht zu lassen.