Damir Buric hat bei seiner Rückkehr eine kleine Euphorie entfacht. Denn egal mit wem man bei der Admira redet – seien es aktuelle Spieler, ehemalige Akteure oder Funktionäre – selten war der Grundtenor bei einem neuen Trainer derart positiv. Das war beispielsweise bei Zvonimir Soldo deutlich anders. Denn, dass Soldo zuvor zehn Jahre keinen Posten als Cheftrainer hatte, sorgte nicht nur bei so manchem Spieler für Stirnrunzeln. Mit seiner ruhigen, besonnenen, aber dann auch wiederum gleichzeitig impulsiven Art hat Buric schon einmal die Herzen in der Südstadt erobert. Schafft er das bei seinem zweiten Anlauf wieder?

Was bei ihm immer wieder genannt wird: Die Laune in der Mannschaft hochzuhalten ist eine seiner großen Stärken, erreicht selbst Spieler, die nicht auf viele Einsatzminuten kommen. Das wird wieder wichtig sein. Denn der ausgedünnte Kader wird langsam wieder größer – und Buric würde ja gerne noch Kreativspieler dazu holen. Gleichzeitig wird ihm allerdings nachgesagt, dass er sich nicht in seine Arbeit reinreden lässt. Ob das für Konflikte mit Mastermind Felix Magath sorgen könnte? Vorerst wohl nicht. Immerhin weiß Buric, wie man mit Menschen umgehen muss. Sicher auch mit Magath.