Mit den Puppen feiern

Seit 20 Jahren ist das MÖP, das Mödlinger Figurentheater ein Ort, in dem die Kleinsten das erste Mal Theaterluft schnuppern.

Das bringt natürlich ganz spezielle Herausforderungen mit sich. Ehrgeizige Eltern glauben, dass ihre Kinder einem Kasperl-Stück schon mit zwei Jahren folgen können. Andere wiederum denken, ihre Volksschulkinder sind mit acht oder neun Jahren bereits zu groß für eine Vorstellung im Figurentheater. Auch, wenn Katharina und Martin Müller betonen, dass das Volksschulalter ideal ist, um dem subtilen Witz, der im MÖP erzählt wird, folgen zu können.

Zudem sinkt die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder im Zeitalter von Smartphone und Spielekonsolen rasant.

Auf all diese Herausforderungen haben die beiden Theatermacher in den vergangenen 20 Jahren eine Antwort gefunden. Dafür gehören beide vor den Kasperl-Vorhang geholt – zu hoffen ist, dass viele Fans am 3. Juni das Jubiläum mitfeiern.