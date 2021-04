Der Nachholbedarf ist enorm. Bei den Besuchern, Schauspielern, Musikern, Gastronomen, Hoteliers. Nach monatelangem Lockdown laufen ab sofort die Vorbereitungen auf das gesellige Leben danach an. Die Wirte bringen Küchen und Schanigärten auf Hochglanz, Hoteliers die Zimmer, im Mödlinger Stadttheater wird an Details für die Premiere – welchen Stücks auch immer, Hauptsache, der Vorhang geht auf – gefeilt.

Was bleibt, ist der Blick in die leeren Kassen. Das gruppenweise Stehen an der Bar wird noch länger Wunschgedanke bleiben, ein tatsächlich ausverkauftes Stadttheater ebenso. Die finanzielle Unterstützung der Wirtschaft und der Kultur darf weiterhin nicht ausbleiben.

Ebenso nicht wie die Gäste und das Publikum. Daher ist der Neustart mit 19. Mai nicht überschwänglich zu beurteilen und schon gar nicht zu feiern. Der Bezirk Mödling liegt Corona-mäßig sehr gut auf Kurs. Wäre schade, diese gemeinsamen Anstrengungen binnen weniger Tage über den Haufen zu werfen.