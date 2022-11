Mit Tradition zum Erfolg

Am Sonntag ist es soweit: in Perchtoldsdorf steht der Jubiläums-Hiataeinzug – der 600ste – an. Das größte Erntedankfest Österreichs ist aus gutem Grund auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes zu finden.

Es ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Brauchtum auch direkt an der Grenze zur Bundeshauptstadt hochgehalten wird, ein Beweis, dass die Winzerinnen und Winzer der Marktgemeinde nicht nur ein Spektakel abziehen, sondern zusammenhalten. Das ganze Jahr über, besonders intensiv natürlich in den Tagen vor dem großen Fest.

Eben jener Zusammenhalt macht sich bezahlt. Unzählige Prämierungen zeugen Jahr für Jahr von besten Weinen, die die Winzerinnen und Winzer in die Flaschen füllen. Kooperation statt Konkurrenzdenken ist durchaus als Erfolgsgarantie zu sehen. In Perchtoldsdorf noch dazu eine traditionell belegte und gelebte.